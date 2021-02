Michał Wiśniewski SZCZERZE o "Jestem jaki jestem": "Wyszliśmy na niezłych BUCÓW! To nawet nie był nasz dom"

Trudno wyobrazić sobie, na jakim etapie znajdowałby się obecnie rozwój polskiego show biznesu, gdyby na początku obecnego wieku Michał i Marta Wiśniewscy nie zaprosili kamer do swojego życia. Polacy znali już, co prawda, Big Brothera, jednak Jestem jaki jestem wprowadziło zupełnie nową jakość w telewizji. Po raz pierwszy nadwiślańscy widzowie mogli bowiem przyjrzeć się codzienności osób, o których mówiło się w całym kraju. W dobie Instagrama taki ekshibicjonizm absolutnie nikogo już nie dziwi, ale wówczas była to prawdziwa, społeczna rewolucja.

Temat kontrowersyjnego show wrócił na tapet przy okazji najnowszego odcinka audycji Dawno temu w telewizji, w ramach której Kamil Bałuk wspomina zakurzone perełki, które bawiły nas przez ostatnie dziesięciolecia. Gościem wtorkowego odcinka był właśnie Michał Wiśniewski, który z perspektywy czasu (już prawie 20 lat), mógł szczerze wypowiedzieć się na temat przygody z TVN.

Na show zdecydowałem się dla pieniędzy - zawsze mówiłem to szczerze. To było ponad milion dolarów. Podnieść milion dolarów - nie ma takiego człowieka, który by nie podniósł. Chyba, że byłyby to rzeczy typu: Frytka, wanna, ale to nie były rzeczy w naszym stylu. My się na takie rzeczy nie godziliśmy. Powstał czasem dziwny, ale prawdziwy obraz. Mamy zamiar z Mandaryną zresztą usiąść teraz i obejrzeć te odcinki, i przypomnieć sobie, i pokomentować - zapowiada świetnie dogadany ze swoimi eks Wiśniewski.

Wokalista zapewnia, że w przeciwieństwie do klasyki gatunku reality tv wydarzenia w jego programie działy się zazwyczaj spontanicznie i nie maczali w nich palców scenarzyści.

Większość z tych sytuacji w programie nie była aranżowana, ale ja byłem w ciągłej trasie. Gdy nagrywano "Jestem jaki jestem" była promocja Eurowizji, w związku z czym mniej graliśmy koncertów, chociaż są piękne zdjęcia z np. Nowego Jorku. Ale musieliśmy trochę poprzebywać w tym domu, żeby mieli co kręcić. To nie był też nasz dom. To był dom obok świętej pamięci Tadzia Nalepy w Józefowie.

W trakcie emisji programu wielu widzów zarzucało Michałowi i Mandarynie, że w ogóle nie poświęcają czasu swojemu małemu synkowi. Krytyka nie umknęła uwadze głównego bohatera paradokumentu.

To nie było jak "Big Brother", kamery nie były schowane za lustrami. To był zwykły dom, ale w naszym mieszkaniu realizacja tego nie byłaby możliwa. Też Xavier był już na świecie. W programie też jest pokazane, jakbyśmy w ogóle dla tego dziecka nie mieli czasu, są takie fragmenty. Ja myślę jednak, że ani mój syn, ani Marta, jak teraz patrzy na to, tak się dziwimy czasem, że wyszliśmy na niezłych buców, bo pani Gienia tylko chodzi. Ale Kowalski nie był przyzwyczajony, że jakaś niania jest i opiekuje się dzieckiem. My realizowaliśmy życie zawodowe i mieliśmy czas dla dziecka, tylko dla telewizji to nie było interesujące, jak siedzimy z dzieckiem i się bawimy.

Przystanie na warunki stacji okazało się jednak w ostatecznym rozrachunku całkiem opłacalne. Na fali gigantycznej popularności Wiśnia nie mógł narzekać na brak funduszy. Wręcz przeciwnie.

W okresie do 2005 roku zarobiłem blisko 40 milionów złotych - przyznaje bez bicia w rozmowie z Newonce.radio.

Wszystko, co dobre, kiedyś jednak musi się skończyć. I tak też współpraca Michała z TVN-em nie mogła trwać wiecznie.

Rozstaliśmy się, bo pomysł na drugą edycję był pomysłem nie do końca moim. (…) Pojawił się tam pomysł rozmów z gośćmi specjalnymi, którzy według założenia stacji mieli coś przeciwko Michałowi Wiśniewskiemu, np. Lepper. Oni wysuwali jakąś teorię o Michale, najczęściej nieprzyjazną, w związku czym ja stawałem z nimi do rozmowy. To miał być taki case "gorącego krzesła", ale wyszło bardzo generalnie niefajnie. Ci ludzie nie zdawali sobie sprawy, że na okładce tabloidów w Polsce był Michał Wiśniewski. Ja miałem bardzo dobry research na temat tych ludzi, a program był live. Ja to zrobiłem, ale to się kłóciło z moim światopoglądem. Do tej pory jest mi przykro, że w rozmowie z Panią Hanią Bakułą wręczyłem jej prezerwatywę. Stacja mnie nakręcała. Trzeciej edycji już nie zrobiliśmy. Nie chciałem już być kojarzony z tym, żeby tych ludzi dewaluować.

Choć Michał sam przyznaje, że nie podobało mu się, w jakim kierunku skręcił program sygnowany jego nazwiskiem, to i tak stwierdza, że wiele dzięki niemu osiągnął. Zdaniem wokalisty promowany w międzyczasie utwór Ich Troje poświęcony "wolności bez granic" zmotywował Polaków do podjęcia decyzji o wstąpieniu w szeregi Unii Europejskiej.

W trakcie Eurowizji byliśmy przed referendum o wejście do UE i po cichutku wszyscy wiązali nadzieję, że jeśli my wyjdziemy z "Keine Grenze", to coś da. I myślę, że trochę się do tej dobrej wtedy frekwencji przyczyniliśmy - wspomina z dumą Michał.

A wy jak wspominacie seanse Jestem jaki jestem? Kręci się łezka w oku?