Michał Żewłakow UNIKNIE zawodowych KONSEKWENCJI jazdy po pijaku?! Motor Lublin: "Jesteśmy Z NIM"

Michał Żewłakow wjechał w tył miejskiego autobusu, który stał na czerwonym świetle. Na szczęście żaden z pasażerów nie ucierpiał w wyniku wypadku. Piłkarza przewieziono do izby wytrzeźwień i postawiono mu zarzuty . Grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności . Pod znakiem zapytania stanęła też jego kariera. Dyrektor redakcji sportowej Canal+ Michał Kołodziejczyk zadecydował o zawieszeniu Żewłakowa w roli telewizyjnego eksperta.

Michał popełnił błąd i teraz rozgrywa swój najważniejszy mecz w życiu. My w tym trudnym dla niego momencie jesteśmy z nim. Każdemu się należy druga szansa i on ją dostanie. Jak wiadomo, ma on do wykonania określone zadanie dotyczące rozwoju klubu i bardzo na niego liczymy. Poza tym zaplanowaliśmy pewne akcje z jego udziałem mające na celu przestrzeganie przed tego typu zdarzeniami - czytamy.