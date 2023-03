Miłosne igraszki Magdaleny Cieleckiej i młodszego o 16 lat Bartosza Gelnera: słodki całus, szepty na ucho i szerokie uśmiechy (ZDJĘCIA)

Ada 9 min. temu zgłoś do moderacji 58 11 Odpowiedz

Niby wszystko ok, ladnie razem wygladaja ale jako kobieta widze w tym jakas desperacje ze strony Magdy. Nie wyobrazam sobie zwiazku z mezczyza mlodszy o 16 lat lub starszym o 16 lat. Nawet jesli jest on dojrzalszy od swoich rowiesnikow ,to dla mnie dalej jest to roznica prawie calego pokolenia. Taki zwiazek ma male szanse na przetrwanie, juz zal mi Magdy, bo jej gorzej bedzie sie pozbierac po tym rozstaniu.