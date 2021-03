Misiek Koterski i Marcela Leszczak KŁÓCĄ SIĘ na parkingu (ZDJĘCIA)

Wygląda na to, że relacje między Marcelą Leszczak a Michałem Koterskim nie są tak dobre, jak sami zapewniają. Podczas wizyty w Gdańsku para pokłóciła się na parkingu, a ich wymianę zdań uwiecznili na zdjęciach paparazzi.

Na początku styczna Marcela Leszczak potwierdziła, że jej związek z Miśkiem Koterskim to już jedynie wspomnienie. Para doczekała się syna Fryderyka. Jak zapewniła niedoszła "top model" wraz z byłym partnerem utrzymują dobre relacje - nie tylko ze względu na dobro potomka, lecz również swoje własne.

Wiele wskazuje jednak na to, że w rzeczywistości stosunki Marceli Leszczak i Miśka Koterskiego dalekie są od ideału. Ostatnio paparazzi przyłapali parę podczas pobytu w Gdańsku, gdzie wyprawili się w związku z nagraniami do reklamy. Jak twierdzi nasz informator, rodzice małego Fryderyka do Trójmiasta dotarli osobnymi samochodami, w hotelu zajęli zaś różne pokoje. Nazajutrz, już po zakończonej pracy na planie fotoreporterzy byli natomiast świadkami awantury między byłymi partnerami.