Joanna Moro kilka dni po porodzie opuszcza szpital w towarzystwie męża

Ala 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nie chciałabym mieć fotek w prasie jak opuszczam szpital dwie doby po porodzie. W ubraniach w których przyjechałam w ciąży, cała opuchnięta, bez makijażu, wytargana, ledwo żywa, niewyspana, w niezasuniętych butach (opuchlizna również na nogach), marząca tylko o tym, by znaleźć się jak najszybciej z maleństwem we własnym domu, wykąpać we własnej łazience, i iść spać z maluszkiem we własnym łóżku. Rozumiem że ona jest medialna, ale to nie jest własciwy moment na foteczki na pudelka.