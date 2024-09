Młodsza o 15 lat ukochana Wojciecha Goli pręży się przed lustrem. Sofi pokazała, jak wygląda BEZ MAKIJAŻU

Życie Wojtka Goli od lat interesuje internautów. Sporą popularnością cieszy się również jego ukochana, którą ten "wypatrzył" w okolicach jednej z warszawskich galerii. Trzeba przyznać, że włodarz Fame MMA dołożył wszelkich starań, by zrobić z 20-letniej Sofi pełnoprawną influencerkę. Starania nie poszły na marne.

Ukochana Wojtka Goli pokazała się bez makijażu

Oczywiście popularność ma również swoje ciemne strony. Sofi regularnie musi mierzyć się ze złośliwymi komentarzami w social mediach - szczególnie dotyczącymi jej wyglądu. Ukochana Wojciecha nie bierze sobie jednak opinii "życzliwych" fanów do serca i chętnie publikuje kolejne zdjęcia. Nie ma także większego problemu, by w sieci pokazać się bez makijażu.

Tym razem 20-letnia pretendentka do miana naczelnej celebrytki nad Wisłą udostępniła na InstaStories kadr sauté wykonany w łazienkowym lustrze. Gdyby jednak przypadkiem ktoś nie dopatrzyłby się braku makijażu, to partnerka Goli zaznaczyła, że właśnie ma "no make-up day". Korzystając z okazji, Sofi zaprezentowała również internautom swój płaski brzuch.