Moda na "bycie damą" - jak powinno wychowywać się dziewczynki? "Nie cofajmy się do średniowiecza"

Czy program TVN Projekt Lady nie stosuje się do zaleceń Czarnka? Przecież uczą w nim cnót niewieścich. I jest to pozytywna misja stacji. Jakieś rozdwojenie jaźni mamy tutaj. Z jednej strony róbta co chceta, a z drugiej ukazanie zepsutych dziewczyn jako patologii, którą trzeba naprawiać wychowaniem do cnót niewieścich. Tak która nauczy się najwięcej cnów dostaje koronę i zostaje królową balu.