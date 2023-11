Monika Olejnik parkuje na miejscu "tylko dla nowożeńców i konduktów pogrzebowych", po czym buszuje między alejkami w drogerii (ZDJĘCIA)

Monika Olejnik od lat polaryzuje opinię publiczną swoim nietuzinkowym stylem bycia i odważnymi wypowiedziami. Dziennikarka przez wielu uważana jest za ikonę stylu, która nie boi się eksperymentować z modą. Wszystkim znane jest jej zamiłowanie do luksusowych marek. 67-latka nawet na zwyczajne spacery często dobiera kreacje warte nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych .

Nie da się ukryć, że wśród rodzimych sław to właśnie Monika Olejnik cieszy się tytułem ulubienicy stołecznych paparazzi, którzy regularnie fotografują ją podczas codziennych wojaży. Tym razem napotkali dziennikarkę, gdy z impetem wjechała swoim BMW za 350 tysięcy na parking "tylko dla nowożeńców i konduktów pogrzebowych". Zdaje się, że informacja umieszczona na znaku drogowym nie zrobiła na 67-letniej gwieździe większego wrażenia. To zresztą nie pierwszy raz, gdy Olejnik staje w kontrze do przepisów ruchu drogowego.