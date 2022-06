Monika Olejnik "uzbrojona" w torebkę za 25 tysiący pędzi do swojego BMW za 300 tysięcy (ZDJĘCIA)

Dzięki ciężkiej pracy i umiejętności "networkingu" Monice Olejnik udało się zajść naprawdę daleko. Dziennikarka nie może raczej narzekać na zarobki, o czym świadczyć może jej imponująca kolekcja markowych ubrań i torebek, którą gwiazda systematycznie powiększa o kolejne zdobycze. W niedawnym wywiadzie celebrytka zapytana o swój stosunek do pieniędzy stwierdziła, że są one dla niej zarazem "czymś ważnym i czymś nieistotnym".

Nic więc dziwnego, że Olejnik sprawiała wrażenie (przynajmniej bardziej niż zwykle) zadowolonej, gdy natknęła się w centrum Warszawy na paparazzi. Celebrytka tradycyjnie zadbała o to, by jej wysoki status społeczny można było wyczuć z kilometra. Znana miłośniczka luksusu miała na sobie tego dnia czarny zestaw składający się z marynarki i luźnych spodni, do którego dopasowała żółtą torebkę Chanel za 25 tysięcy i pasek Dior za 2,5 tysiąca. Na nosie Moniki spoczęły wielkie, "gwiazdorskie" okulary Celina za 1600 złotych. Celebrytka przemaszerowała śródmiejską ulicą z parasolem w ręce, walcząc z silnym wiatrem, po czym wsiadła do swojego bmw za 300 tysięcy i odjechała.