Naburmuszona Jennifer Lopez odsłania umięśniony brzuch w kusej bluzce. W dłoni dzierżyła torebkę za PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Jennifer Lopez zdążyła się już przyzwyczaić do funkcjonowania na najwyższych obrotach, co niewątpliwie bardzo jej się opłaca. 54-latka nie zwalnia zawrotnego tempa i co rusz bierze na swoje barki kolejne zawodowe projekty. Do swojego i tak bogatego już CV artystka dodała ostatnio także nowy album i towarzyszący mu filmowy musical, na które z własnej kieszeni wyłożyła 20 milionów dolarów. Niestety oba przedsięwzięcia okazały się komercyjną i artystyczną porażką. Co gorsza, najnowszy film z udziałem J.Lo, "Atlas", który dopiero co trafił na Netflixa, także zbiera fatalne recenzje.