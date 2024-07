Nagranie z Sereną Williams z ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich jest hitem sieci. Tenisistkę ZEMDLIŁO na łodzi (WIDEO)

bałagan 40 min. temu zgłoś do moderacji 20 1 Odpowiedz

Nie przeszkadzałoby mi wplątanie lgbt gdyby to było podane estetycznie i w jakimś ładzie. A tutaj był nierówny kankan, głowa Antoniny, za chwilę tańczący portierzy, nędznicy, nagle wyskakują rowerzyści, a potem pół godziny rave na statku i ten nieszczęsny pokaz mody. To po prostu był ogromny chaos. Za to część od konia na Sekwanie już bardzo na plus. Ale trzeba im przyznać, że zrobili to z rozmachem i przeprowadzenie ceremonii przez pół Paryża zapisze się w historii.