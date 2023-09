"Najsmutniejsze" imię na świecie dla dziewczynki. W Polsce od 2000 roku nadano je tylko dwa razy

Przyszli rodzice chcą, aby imię ich dziecka było wyjątkowe, a jednocześnie pasowało do osobowości malucha. Dlatego też, przez wiele dni, a nawet miesięcy, przeglądają różne źródła, szukają inspiracji, a także zastanawiają się nad znaczeniem i pochodzeniem wybranego imienia. Trendy w nadawaniu imion zmieniają się co roku, a w rankingu najpopularniejszych imion pojawiają się nowe propozycje.

Jednym z imion, które w ostatnich latach zyskało na popularności w Hiszpanii, jest Dolores . To imię dla dziewczynki brzmi pięknie, ale ma niezwykle smutne znaczenie. Dolores pochodzi z języka hiszpańskiego i oznacza "ból". W Hiszpanii jest często używane w kontekście religijnym, w wyrażeniu María de los Dolores, co oznacza Matka Boska Bolesna. W tłumaczeniu na język polski, Dolores oznacza "pani smutku", co czyni je jednym z najsmutniejszych imion na świecie .

Znaczenie imienia Dolores

Mimo to, Dolores ma wiele uroczych zdrobnień, takich jak Dolorka, Dolorcia, Dolcia, Dolka, Dolunia, Doluśka, Lusia, Luśka, Lola czy Lolita. Warto też zauważyć, że imię Dolores noszą niektóre znane postacie z literatury. Dolores Claiborne to tytułowa bohaterka powieści Stephena Kinga, Dolores Haze to bohaterka "Lolity" Vladimira Nabokova, a Dolores Umbridge to postać z serii książek o Harrym Potterze autorstwa Joanne Kathleen Rowling.