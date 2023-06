Po czym poznać, że się komuś podobasz? Poznaj świadczące o tym sygnały i zachowania

Często obawiamy się, że zostaniemy odrzuceni, a to może być bolesne. Mimo to, często nieświadomie wysyłamy wiele sygnałów, które mogą wskazywać na nasze zainteresowanie. Sami możemy nie dostrzegać subtelnych sygnałów, które są nam wysyłane przez drugą osobę, albo błędnie je interpretujemy. Po czym zatem poznać, że mężczyzna, który Ci się podoba, jest Tobą zainteresowany? Poznaj świadczące o tym oznaki.

Odwzorowanie zachowań

Jeśli zauważysz, że ktoś subtelnie kopiuje albo naśladuje twoją mowę lub gesty i inne zachowania niewerbalne, to jest to znak, że ta osoba przygląda ci się w skupieniu i zwraca uwagę na szczegóły. Odzwierciedlanie czyichś zachowań jest nieświadome. Obserwuj, czy dana osoba stoi dokładnie na wprost, tak, że jej tułów i palce u nóg są ustawione do ciebie w pozycji frontalnej. Zwróć uwagę na to, czy dana osoba naśladuje twoją postawę, ton twojego głosu, używa tych samych słów lub wyrażeń co ty, czy jej wyraz twarzy zmienia się tak jak twój.