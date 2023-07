Kiedyś to imię było zakazane w Polsce. Dziś należy do najpopularniejszych

To imię, które obecnie jest tak powszechne i popularne w Polsce, jeszcze niedawno było zakazane. Przez wiele lat, nikt nie mógł nazwać swojego dziecka tym imieniem. Co więcej, to imię było zarezerwowane wyłącznie dla jednej kobiety, której dzisiaj nadajemy nieco inny tytuł.

Imię, które kiedyś było zakazane, to Maria. To imię, które jest obecnie tak powszechne i popularne w Polsce, było zakazane aż do przełomu XIX i XX wieku. Właśnie tak nazywano matkę Jezusa, a z tego powodu nie można było nadawać dzieciom imienia Maria.

Zakaz ten został zniesiony na przełomie XIX i XX wieku, co nie było przypadkiem. To właśnie wtedy zaczęliśmy nazywać Matkę Boską Maryją, a nie Marią. Uznano, że nie ma żadnych przeszkód, aby rodzice mogli nadawać to imię swoim nowo narodzonym córkom.

Zgodnie z oficjalnymi danymi udostępnionymi przez rząd, tylko w zeszłym roku imię Maria nadano aż 3732 dzieciom.

Nie każdy wie, skąd pochodzi imię Maria. Wywodzi się ono od hebrajskiego imienia Miriam, które pochodzi od słowa "mariam", oznaczającego radość. Niektórzy widzą w nim również egipskie słowo meri-jam, które można przetłumaczyć jako "ukochaną przez Boga".

