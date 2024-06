Naomi Campbell potwierdza, że jej dzieci urodziła SUROGATKA i przekonuje, że "nigdy nie szukała dla nich ojca"

Ania 31 min. temu zgłoś do moderacji 27 4 Odpowiedz

Sama była dzieckiem samotnej matki, porzuconym i wychowywanym głównie przez babcię i nie umiała nigdy nawiązać zdrowej relacji partnerskiej, nie ma takich umiejętności i wzorców a więc im nie przekaże dzieciom. Zafundowała dzieciom specjalnie brak ojca, z premedytacją. I siebie jako matkę, śliczną ale w wieku już zbyt posuniętym na normalne i zapowiadające się na długo macierzyństwo. Jak jej dzieci będą dopiero wchodzić w dorosłość to ona będzie już po 70tce. Skorzystała z surogatki więc nawet jeśli dzieci mają jej materiał genetyczny (jest ich matką genetyczną) to oderwała je od ich matki biologicznej pod której sercem rosły 9 miesięcy, a tym rozstaniem zafundowała im wczesnodziecięcą traumę, tak jak w przypadku niemowląt oddawanych do adopcji. I przypominam, że Naomi to ta która miała wieloletnie problemy z agresją, biła swoich podwładnych i była 11 razy oskarżana o stosowanie przemocy - regularnie bicie, duszenie, rzucanie rzeczami, znieważanie. Plus wieloletnie uzależnienie od kokainy. To, że jest ładna i bogata to jeszcze za mało na bycie dobrą matką.