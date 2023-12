Zachwycająca Naomi Campbell bryluje na gwiazdorskim evencie w Arabii Saudyjskiej. Ikona? (ZDJĘCIA)

Naomi Campbell jest jedną z niewielu supermodelek lat 90., które do dziś pozostają aktywne zawodowo i cieszą się wzięciem wśród najbardziej prestiżowych domów mody. Z biegiem lat Brytyjka okazała się świetna nie tylko w pozowaniu i chodzeniu po wybiegu, ale też robieniu show w telewizji. Sporo dzieje się również w jej prywatnej sferze życia. W czerwcu media obiegła informacja, że Naomi po raz kolejny została mamą. Rodzina gwiazdy powiększyła się najprawdopodobniej dzięki pomocy surogatki.

Nie należy zapominać, że poza niepodważalnymi sukcesami w świecie mody, Campbell ma na koncie także sporo osiągnięć w aktorstwie. W piątek 53-letnia gwiazda pojawiła się na gali "Women In Cinema". Współorganizowane corocznie we współpracy z magazynem "Vanity Fair" wydarzenie jest częścią międzynarodowego festiwalu filmowego Red Sea. Święto kina przyciągnęło do Arabii Saudyjskiej spore grono międzynarodowych sław, m.in. Willa Smitha, Michele Williams czy Sharon Stone.