Natalia Siwiec chwali się, ile kosztował ją Burning Man: "Można by było spędzić 10 dni w PIĘCIOGWIAZDKOWYM hotelu na Seszelach"

Jak zapewne zdążyliście zauważyć, ciężko zarobione pieniądze Natalia Siwiec lubi trwonić głównie na egzotyczne podróże. Wielkim hobby Natki są też największe zagraniczne festiwale, które co roku zrzeszają różnej maści gwiazdy światowego formatu. Przed wybuchem pandemii w okolicach września celebrytka wyruszała zwykle z małżonkiem na słynnego Burning Mana odbywającego się na pustyni Black Rock w północnej Nevadzie. Wydarzenie znane jest z tego, że uczestnicy przez tydzień siedzą w kurzu, oddają się mistycznym praktykom i produkują przedziwne instalacje. Impreza jest też świetną okazją do pochwalenia się zasobnością portfela przy pomocy fantazyjnych strojów.

Przy okazji niedzielnej serii pytań i odpowiedzi zorganizowanej przez wypoczywającą na Ibizie Natalię 38-latka odniosła się do ukochanego amerykańskiego festiwalu, który w ostatnich latach stał się mekką polskich celebrytów. Na pytanie o koszt całego przedsięwzięcia, modelka przyznała, że tydzień zabawy kosztował ją małą fortunę . Warto zaznaczyć, że same bilety na event wahają się między 425 a 1000 dolarów.

Bardzo dużo - odparła Natalia. Można by było spędzić 10 dni w pięciogwiazdkowym hotelu na Seszelach, rodzina z dzieckiem. Bilety, bilety lotnicze, kamper, camp. Ale to wszystko można zrobić dużo taniej, bo nie trzeba kampera, albo można go z kimś dzielić, a on jest bardzo drogi w tym czasie. I bilety tańsze upolować.