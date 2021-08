TYLKO NA PUDELKU: Natalia Siwiec zarobiła PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH na reklamowaniu butów!

Natalia Siwiec jest jedną z tych celebrytek, które nie potrafią usiedzieć w miejscu. Miss Euro 2012 kiedy tylko może pakuje do walizki liczne bikini oraz zwiewne sukienki i wyrusza na kolejne skrzętnie relacjonowane w sieci wakacje. W ostatnim czasie mama Mii raczej unikała uwielbianych przez modelki kierunków bliskowschodnich, regularnie odwiedzając ukochane Tulum, w którym ma już nawet własną nieruchomość.

Latanie za ocean najwyraźniej także się już Natalce przejadło, bowiem ostatnie tygodnie spędziła nieco bliżej Polski. Najpierw udała się do Turcji, gdzie świętowała 38. urodziny, a następnie helikopterem poleciała do Saint-Tropez.

Jak można się domyślać, celebrytce ani się śni wracać do domu. Aktualnie relaksuje się w Monako, gdzie towarzystwa dotrzymują jej między innymi mąż Mariusz , Blanka Lipińska czy Izabella Budryn.

Okazuje się, że długie wakacje Siwiec są jak najbardziej uzasadnione, bowiem ma co i za co świętować. Jak udało się nam ustalić, Natalka za rok reklamowania marki obuwniczej zarobiła ostatnio... pół miliona złotych!

