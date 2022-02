Natalia Siwiec narzeka z Tulum na drożyznę w Polsce: "Oszczędzamy tutaj. Dziś przyszedł RACHUNEK ZA GAZ..."

ICH RAJ 19 min. temu zgłoś do moderacji 19 23 Odpowiedz

Tulum ( meksykański stan Quintana Roo) to ulubione miejsce najgorszego rodzaju polskich buraczanych celebrytów oraz średniego szczebla gangsterów/bandytów i urzędników/złodziei z terenu byłego ZSRR, z dodatkiem badziewia innych państw rejonu Europy środkowo-wschodniej. Są tam również niezamożni Meksykanie, ludzie z USA, Wielkiej Brytanii itp. - ci, których nie stać na coś lepszego, a wystarcza im to, co Polakom/ Rosjanom/ Ukraińcom – słońce (bywa!), możliwość taniego chlania całą dobę na okrągło, dragi dostępne wszędzie, pluskanie się w hotelowym basenie (w morzu się nie kąpią, bo plaża, wybrzeże są PONAD 4 KILOMETRY od Tulum i nie potrafią pływać!). Całe wybrzeże Jukatanu jest kontrolowane przez najpotężniejsze narkotykowe kartele Meksyku. Większość turystycznych obiektów Tulum jest własnością bossów tych mafii. Od czterech lat w Quintana Roo rządzi kartel Jalisco New Generation, ostatnio walczący tam z innym kartelem Gulf Cartel. Włamania, okradanie cudoziemców, gwałty, haracze, wymuszenia, podpalenia, egzekucje na ulicach w biały dzień, odcięte głowy, trupy wieszane z mostów i wiaduktów, porwania dla okupu majętnych turystów i lokalnych bogaczy, uprowadzenia dzieci jako dawców organów - to już norma. Ponad 2.000 morderstw w okresie niecałych trzech lat, średnio DWA dziennie! Obszar 1/6 powierzchni Polski! Nie pomogło schwytanie w 2019 roku szefa Jalisco NG, słynącego z okrucieństwa El Gordo. Nowy „padrone” jest jeszcze gorszy! W sierpniu 2019 siedem osób zostało zastrzelonych w biały dzień, w barze w Playa del Carmen. W grudniu 2019 został zastrzelony szef policji Tulum. Listopad 2020 - na terenie jednego z barów Tulum zginęły w strzelaninie 2 osoby, 3 zostały ciężko ranne. 21. października 2021 w Tulum zostali zastrzeleni młody turysta-bloger z USA i 35-letnia niemiecka turystka. Dwa tygodnie później na plaży obok Cancún doszło do regularnej bitwy między uzbrojonymi w CKM-y konkurencyjnymi gangami. Przerażeni turyści uciekali z plaży i cudem nikt z nich nie zginął. Lider Gulf Cartel Ismael “El Mayo” Zambada Garcia (73 lata) i jego ludzie ostrzegają potencjalnych turystów przed wypoczynkiem w Tulum i okolicach, bo „psują im interesy”. Wywieszają w publicznych miejscach transparenty z „zakazem” wjazdu dla turystów. Grożą śmiercią. Po tych masakrach centralne władze Meksyku skierowały do stanu Quintana Roo dodatkowe siły policji federalnej i wojsko, uzbrojone jak na wojnie w Afganistanie. Wiele turystycznych firm USA, Kanady i UK odradzało, jeszcze przed epidemią C-19, wakacje w tym regionie, szczególnie w Tulum. Powodzenia! – bardziej inteligentni i zamożni turyści wynieśli się z tego miejsca już 20 lat temu. Dlaczego Siwiec, a szczególnie jej sponsor dobrze się czują w regionie opanowanym przez narkotykowe kartele – można się domyślić…