Natalia Siwiec tłumaczy "fance", dlaczego NIE ZABIERA głosu ws. Strajku Kobiet: "ODCIĘŁAM SIĘ! Nie wiem, co się dzieje"

Wszyscy pięknie tu piszą a ilu/ ile z Was wychowuje dziecko niepełnosprawne? Ile z Was pomaga takim rodzicom? Ile z Was poszło do domu gdzie matka (najczęściej samotna, bo mężczyźni są słabi psychicznie i odchodzą) jest wyłączona z życia społecznego, bo zajmuje się opieką 24 godz, poszło i powiedziało idź kobieto na spacer, idź do kościoła idź na zakupy, idź do kosmetyczki ja zostanę z Twoim dzieckiem? Zapewne niewielu z Was.