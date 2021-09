Natalia Siwiec otwiera się w temacie edukacji 4-letniej córki: "Montessori PO ANGIELSKU"

Przeglądając instagramowy kontent Natalii Siwiec można odnieść wrażenie, że celebrytka "wygrała życie". Egzotyczne podróże, pobyt w najlepszych hotelach i zakupy w ekskluzywnych butikach to dla "Miss Euro 2012" chleb powszedni, a gdy wakacje dobiegają końca i globtroterka powraca do ojczyzny (zwykle na nie dłużej niż kilka tygodni), na miejscu na gwiazdkę czekają zaproszenia na liczne imprezy.

Po wczasach na Krecie i później w słonecznym Saint-Tropez, gdzie niczym prawdziwa gwiazda poleciała helikopterem, Natalia Siwiec znów zapragnęła wrócić do Grecji, tym razem za destynację obierając mekkę celebrytów - Mykonos. Natalka nie byłaby sobą, gdyby nie zasypała fanów toną zdjęć w skąpym bikini, w którym z dumą mogła zaprezentować okupione niezliczoną ilością godzin spędzonych na siłowni mięśnie brzucha.

Po powrocie z urlopu zapalona podróżniczka nie zabawiła jednak zbyt długo w Polsce, bo już dwa tygodnie później siedziała na pokładzie samolotu na Ibizę. Po przylocie na wyspę Siwiec udała się na tournee po sklepach i na kolację z małżonkiem do wykwintnej restauracji, gdzie uraczyli się lokalnymi specjałami. Następnego dnia 38-latkę widocznie musiała dopaść nuda, o czym świadczyć może zorganizowana przez nią obszerna seria pytań i odpowiedzi. Jak się okazało kwestią, która najbardziej nurtowała internautów jest... edukacja jej 3-letnij córki Mii.

Czy Mia chodzi do przedszkola? - padło pytanie.

Metoda Montessori to system wychowawczy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, który pomaga we wszechstronnym rozwoju dziecka. Duży nacisk w tej metodzie postawiony jest na środowisko oraz nauczycieli je tworzących. Jego głównym celem jest pomoc dziecku w osiągnięciu przez nie pełnego potencjału we wszystkich sferach życia.