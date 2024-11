Natalia Siwiec podnosi temperaturę zmarzniętym fanom w Polsce, prezentując kolejne ujęcia w bikini. Ogień?

NO niestety lata świetności już minęły. Wyraźnie to widać na zdjęciach. I pamiętajcie po wyborach prezydenckich w przyszłym roku wiek emerytalny kobiet w górę do 65 roku życia. A potem jak już to łykniecie to wszystkim do 67 roku życia. Także brawo Jagodno Wrocław i tym co głosowali na tą bandę lewaków. DANKE FUR DEUTSCHLAND.