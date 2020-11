Natalia Siwiec z Mią na rękach krzewi tolerancję u boku mężczyzny w sukience: "PIĘKNA LEKCJA dla naszego małego ludka"

Natalia Siwiec dała się poznać wśród morza celebrytek jako jedna z największych fanek zagranicznych podróży. Co prawda na jakiś czas przeszkodziły jej w tym obostrzenia związane z koronawirusem, jednak teraz w świecie Natalii wszystko już wróciło do normy, więc modelka czmychnęła do Tulum w Meksyku, gdzie relaksuje się z mężem, córką i bezrobotną eks-gwiazdą TVP Marceliną Zawadzką .

Kolejną zagraniczną podróż Natalia Siwiec relacjonuje oczywiście na Instagramie, gdzie może liczyć na poklask tysięcy obserwujących. W trakcie wyjazdu do Meksyku celebrytka promowała już nawet kilka produktów i chwaliła się zabiegiem peelingu stóp, jednocześnie usilnie podkreślając, że "uciekła daleko od złej energii" w kraju. Wakacje w Tulum trwają jednak nadal, a Natalka znajduje co raz to nowe sposoby na to, aby trafić na łamy prasy plotkarskiej.