Natasza Urbańska dzień przed "Sylwestrem z Dwójką" straciła głos. W ostatni dzień 2024 roku zachwyciła aż w trzech kreacjach

Nie do końca wszystko się ułożyło po mojej myśli, ale jestem gotowa, zwarta i walczę. Mimo że bez głosu, jestem przygotowana i mam nadzieję, że państwo wybaczą mi tę niedyspozycję, bo sama jestem tak zła na siebie, ale już próbuję wyrzucać te wszystkie myśli. Jak nie masz na coś wpływu, to już trudno, to już po prostu ratuj się kto może trochę. Na scenie był czad i myślę, że kto nie wiedział, to nie zauważył aż tak tej niedyspozycji - mówiła Natasza Urbańska w wywiadzie dla Super Expressu.