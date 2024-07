Natasza Urbańska eksponuje umięśnione ciało w kostiumie kąpielowym, prezentując zmysłowe pląsy. Fani: "BOGINI" (WIDEO)

gofit 26 min. temu zgłoś do moderacji 17 2 Odpowiedz

Natasza wygląda ładnie, bo jest ładna i wypielęgnowana, a jednocześnie bardzo normalnie jak każdy rozsądny człowiek, który nie żre śmieci i zażywa regularnie ruchu. Do 40 udaje się czasem wygladać tylko pilnując diety, potem trzeba się celowo planowo ruszać, ale to naprawdę nie jest żadne halo. Ludzie mają mięśnie po to, żeby ich używali. Gdyby natura przewidziała dla nas tryb siedzący, to by nas wyposażyła w korzenie i liście, a nie kończyny, stawy i mięśnie. Ruch jest konieczny dla naszego gatunku i powinien być normą jak obiad, a nie wydarzeniem do posikania się z wrażenia.