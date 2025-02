Natasza Urbańska promuje nowy singiel, pozując TOPLESS. Fani krótko: "Pomysłowa okładka"

Natasza Urbańska dołączyła do ekipy teatru Buffo w 1993 roku, mając zaledwie piętnaście lat. Jej talent i wszechstronność zostały szybko dostrzeżone, co zaowocowało głównymi rolami w takich musicalach jak "Metro" czy "Polina". Natasza rozwijała artystyczne umiejętności pod okiem Janusza Józefowicza , z którym połączyła ją nie tylko współpraca zawodowa, ale także namiętne uczucie. Para wzięła ślub w 2008 roku, a owocem ich miłości jest córka Kalina. Choć w mediach już niejednokrotnie plotkowano o kryzysie w związku, a nawet rozwodzie , Urbańska i Józefowicz wciąż tworzą zgrany duet, a latem będą świętować 17. rocznicę ślubu.

Natasza Urbańska pozuje topless. Fani zachwyceni okładką singla

Mimo długiego stażu na scenie, Natasza nie zwalnia tempa i regularnie dzieli się z fanami nową muzyką. W czwartkowe popołudnie wokalistka podzieliła się w mediach społecznościowych okładką najnowszego singla, pt. "Deep Six", który ukaże się 13 lutego. 47-latka zapozowała topless i z wałkami we włosach. Na potrzeby sesji zdjęciowej jej serce zostało "przebite" strzałą. Fani zdają się być zachwyceni i już odliczają dni do premiery piosenki.