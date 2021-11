Natsu w nowym utworze nawiązuje do skandalu z sekskamerkami i ODGRYZA SIĘ hejterom (WIDEO)

Paok 1 godz. temu zgłoś do moderacji 92 4 Odpowiedz

Jak dodawała filmik z przeprosinami za kamerki to była ubrana od stóp do głów. Skruszona mina, ckliwy tekst i herbatka. Tydzień po znów sprośne i wulgarne zdjęcia na Instagramie, co nadal praktykuje. Nie pojmę tego ile ludzie w tych czasach są w stanie zrobić i pokazać dla pieniędzy. Byłam kiedyś w ciężkiej sytuacji finansowej jak miałam 21 lat, ale nie poszłam do burdelu lub na kamerki tylko do pracy w pralni chemicznej. Łatwo nie było, ale przynajmniej nie mam powodów do wstydu. Seksualizacja społeczeństwa to poważny problem, dzieciom, które j@ obserwują jest wpajane od początku, że bielizna, pupa, słodkie ubrania nawołujące do fantazji erorycznych mężczyzn czy machanie du. ą to droga do sukcesu i pieniędzy. Całkowicie zniknęły prawdziwe autorytety. W tych czasach młodzi ludzie marzą by być influ...