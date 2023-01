Naturalna Izabela Janachowska pije kawę z sieciówki i wsiada do audi. Co z bentleyem za milion złotych? (ZDJĘCIA)

Choć dotychczas ekstancerka i jej czarne auto byli niemal nierozłączni, ostatnio nieoczekiwanie przyjechała do centrum... białym audi. 36-latkę sfotografowano na Mokotowskiej, gdzie udała się do kilku butików. Co ciekawe, gdy naszła ją ochota na kawę, nie wybrała się do jednej z wielu mieszczących się w okolicy jakościowych kawiarni, a pokusiła się o kofeinowy napój z sieciówki...