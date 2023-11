Naturalna Jennifer Lopez STROI MINY, buszując z Benem Affleckiem po sklepie z meblami. Wygląda na 54 lata? (ZDJĘCIA)

Kobieta 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Dziwię jej się,że chce z nim być. Alkoholik,który ją zdradzał przed planowanym pierwszym ślubem i dlatego zerwali. Kobieta jest gwiazdą od 30 lat, super zarabia, świetnie wygląda,a przygarnęła go. Ale no jak chce to szczęścia jej życzę. Pracowita dziewczyna,osiągnęła wszystko co chciała,niech jej się wiedzie. Świetnie wygląda. W PL faceci lat 30 to już porażka,lata picia alko widac na twarzy,nie ma co się zabierać za nich,ani wykształcenia dobrego nie mają, nawet na kasę nie polecisz,porażka po całej linii,a często nawet niezaradni życiowo i pod pantoflem mamy.