"Naturalna" Sandra Kubicka odsłania drastyczne kulisy walki z UPARTYM TŁUSZCZEM: "BRAZYLIJSKA PUPA będzie na 100%!" (ZDJĘCIA)

Mmm 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Słuchajcie co jak co .... Na każdym zdjęciu jest umiejętnie pomalowana więc pudelku troszkę przystopuj z naturalnością bo wogole nie ma na zdjęciach a to co robi to raczej do dzieła natury nie należy miłego dnia i więcej samoakceptacji dla siebie nie dla innych