Naturalna Sylwia Grzeszczak w mini spódniczce zbiera komplementy: "Co to za NASTOLATKA?" (FOTO)

Niechęć do odzierania się z prywatności w prasie nie oznacza natomiast, że Sylwia Grzeszczak stroni od mediów społecznościowych. Co prawda nie jest w nich równie aktywna, jak jej koleżanki po fachu, jednak, ku uciesze fanów, zdarza jej się czasem publikować nowe zdjęcia.

"Jak nastolatka... Niepodobna do scenicznego wampa", "Sylwia, to Ty? Super", "Co to za nastolatka?" - komplementowali ją fani.