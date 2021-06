Sylwia Grzeszczak cała w pąkach kwiatów. Fanka: "Nie oglądam TVP, ale dla ciebie zrobię wyjątek" (ZDJĘCIA)

Sylwia Grzeszczak to jedna z tych gwiazd, które szczególnie niechętnie podchodzą do celebryckich "obowiązków". Piosenkarka rzadko pojawia się w prasie kolorowej czy w śniadaniówkach. Poza karierą muzyczną oddaje się życiu rodzinnemu - razem z Liberem wychowują dwójkę dzieci. Już niedługo jej grafik może być bardziej napięty - mówi się, że Sylwia będzie jurorką w najnowszej edycji The Voice of Poland.