Sylwia Grzeszczak zostanie nową jurorką "The Voice of Poland"? "Władze TVP są nią ZACHWYCONE"

Kolejna edycja "The Voice of Poland" jeszcze przed emisją cieszy się sporym zainteresowaniem mediów. Wszystko za sprawą planowanych zmian w składzie jurorskim show. Wiadomo już, że w kolejnym sezonie programu nie zobaczymy Urszuli Dudziak oraz Michała Szpaka - który oceniał występy uczestników w czterech ostatnich edycjach. Niedawno mówiło się, że wokalistkę ma zastąpić jeden z gwiazdorów TVP, Rafał Brzozowski. Sam zainteresowany niedawno zdementował jednak plotki.

Od jakiegoś czasu na giełdzie nazwisk kandydatów na nowego jurora "The Voice of Poland" pojawiało się nazwisko Sylwii Grzeszczak. Według naszego informatora wokalistka faktycznie zasiądzie w fotelu jurorskim 12. edycji wokalnego show. Ponoć władzom TVP od lat marzyło się zatrudnienie Grzeszczak, ta jednak odrzucała wszelkie oferty i skupiała na życiu rodzinnym. W końcu jednak przystała na propozycję telewizyjnych występów.

TVP zastanawia się nad tym, czy jurorskiego fotela w standardowym "The Voice" nie zaproponować Alicji Majewskiej. Jej współpraca z Telewizją Publiczną jest w ostatnim czasie bardzo dobra. Majewska ma bardzo wysokie notowania u władz stacji, więc oprócz edycji "Senior", w której sprawdza się świetnie, mogłaby pojawić się również w "The Voice of Poland". Jest to bardzo prawdopodobne - dodaje nasze źródło.