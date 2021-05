Rafał Brzozowski UJAWNIA, czy będzie trenerem w "The Voice of Poland"!

Pojawiają się cały czas niestety artykuły o tym, że mam być trenerem w The Voice of Poland. Nie - nie będę trenerem w The Voice of Poland. Jestem prowadzącym kolejnej edycji The Voice Senior na razie i to jest bardzo piękny program, fantastyczny. Nie mogę się doczekać spotkania z cudownymi seniorami i bycia częścią tego programu. Tak że dementuję. Nie wiem, kto to podkręca i po co. Nie będę trenerem w The Voice of Poland - powtórzył dosadnie Brzoza.