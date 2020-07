Były partner Nayi Rivery jest ZAŁAMANY po jej śmierci: "Nie wyobraża sobie wychowywać bez niej syna. Josey potrzebuje matki"

Hejka 11 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

On skamle bo ma dwie rece lewe do zajmowania sie dzieckiem. Sory, ale wiekszosc facetow to nolla. Jak moja ciotka rodzika 5 dziecko, to wujek dzwonil po jej matke, zeby przyjechala reszte dzieci oprzatac, zalosne. A te aktorke predzej czy pozniej i tak by on zdradzal