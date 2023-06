Neonowy Qczaj bryluje na ściance z partnerem na urodzinowej gali Radia Kolor (ZDJĘCIA)

Rok temu po pierwszym spotkaniu (to nawet randka nie była) mówię do niego - bo jak masz te teledyski, to może zostań u mnie kilka dni, będziesz miał bliżej rano na plan. No i został… Żeby było śmieszniej, to ja w ogóle nie szukałem i nawet na początku mówiłem, że związek mnie nie interesuje. Ani się obejrzałem, a wieszał mi majtki na suszarce - oznajmił Qczaj, świętując rocznicę związku.