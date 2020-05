"Nic się nie stało". Joachim Brudziński o celebrytach: "To ZBOCZONE ŚWINIE są, a nie żadni artyści"

gość 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Krystek to żołnierzyk... Sam gwałcił dziewczyny ale na pewno dostarczał je też tzw. grubym rybom. A wśród nich są sędziowie, politycy, gwiazdy mediów. Ci którzy bywali w Zatoce na pewno wiedzieli o tym procederze, tak samo jak często na parafiach ludzie wiedzą że ksiądz zaprasza do siebie dzieci. Zawsze winni są dorośli. Nie wiem jak można wytykać palcami te nastolatki? Bo miały makijaż? Bo nosiły krótkie spódniczki? Ludzie którzy werbują takie młode osoby dobrze wiedzą jak z nimi rozmawiać a przede wszystkim gdzie je szukać. To nie są dzieciaki z inteligenckich domów, gdzie rodzice przykładają wielką wagę do tego gdzie i z kim przebywają ich pociechy. Czy można obwiniać za to te małolaty? One nie wiedzą nic o świecie. Im imponują znane nazwiska i instagram. Winni są ci którzy widzieli, słyszeli, korzystali...