Nie żyje Sir Richard Sutton. Jeden z najbogatszych Brytyjczyków został zadźgany we własnej posiadłości

Nie żyje Richard Sutton . Odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego lord był jednym z najbogatszych ludzi w Wielkiej Brytanii. Należały do niego dwa pięciogwiazdkowe hotele w centrum Londynu, Sheraton Grand i Athenaeum. Miał 83 lata.

Richard Sutton został zamordowany w środę wieczorem w swojej posiadłości w miejscowości Gillingham w hrabstwie Dorset. Napastnik wtargnął do domu milionera i zadźgał go nożem, po czym zaatakował obecną na miejscu towarzyszkę Suttona (najprawdopodobniej jego żonę). Kobieta w krytycznym stanie trafiła do szpitala w Bristolu, gdzie obecnie walczy o życie.