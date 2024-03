Niepozorny Tomasz Karolak nawiedza stację benzynową w "be-emie" za KILKASET TYSIĘCY ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Po dłuższej przerwie Tomasz Karolak wróci już we wtorek na antenę TVN ,a to przy okazji premiery nowego formatu Czas na show. Drag me out. Biorąc pod uwagę "kaliber" zaproszonych do nowego eksperymentu uczestników, śmiało można założyć, że to właśnie gwiazdor serialu "39 i pół" otrzymał spośród nich najbardziej imponującą gażę. Nic dziwnego, że później może pozwolić sobie na takie cudeńka jak to, którym niedawno zajechał na jedną z warszawskich stacji benzynowych.