Nowe szczegóły rozwodu Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela! "Nie chcą się szarpać"

Imho to Kaśka jest nieszczera, fałszywa nawet - od lat lans na rodzinie, dlatego do TVP ja wzieli. A w tym roku w jednym miesiącu pokazuje szczęście małżeńskie, w drugim miesiącu oświadczenie że się rozstają, a w trzecim gada, że ma prawo do szczęścia. To co udawała to szczęście na tych fotkach rodzinnych? Kiedy zdążyła się unieszczęśliwić? Niewiarygodna jest,udaje i nie wiem już kiedy ona jest szczera, a kiedy kłamie. Dlatego mam jej dość.