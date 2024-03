Nowy trend wśród celebrytek: garsonki a'la paryżanka. Sykut-Jeżyna, Kirschner, Beyonce… (ZDJĘCIA)

Beti 19 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

To jest naprawdę przerażające że Cichopek prawie dosłownie we wszystkim wygląda tragicznie, jak ona to robi? Mistrzyni bazaru i przasności? Kobieta pracuje od tylu lat w show biznesie i do tej pory nie była w stanie ogarnąć minimalnych zasad modowych i prezencji? Trzeba być turbo ignorantem albo ograniczonym aby przynajmniej na moment nie skorzystać z usług profesjonalisty który pokazałby co jest dla niej korzystne i mniej więcej nakierowałby ją na odpowiednią ścieżkę. Wygląd jest jej głównym narzędziem pracy jak ta kobieta ma zyskać szacunek publiki skoro kompromituje się na każdej płaszczyźnie? Po prostu dramat. Ps. I nie, nie jestem Petardą jak tu zapewne ktoś mi zaraz zarzuci.