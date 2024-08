Oasis zapowiadają nową trasą koncertową! Szokujący powrót po latach

Oasis powraca. Fani zespołu w euforii

Zespół Oasis istniał przez blisko dwie dekady. Powstał w 1991 r. z inicjatywy muzyków zespołu The Rain, czyli Liama Gallaghera, Paula "Boneheada" Artursa, Paula "Guigsy'ego" McGuigana oraz Tony'ego McCarrolla. Ostateczny skład zespołu uformował się w momencie, gdy do grupy dołączył starszy o pięć lat brat wokalisty, Noel Gallagher. Pochodząca z Manchesteru grupa sprzedała na całym świecie ponad 75 mln egzemplarzy swoich płyt. Wśród najbardziej znanych utworów zespołu znajdują się takie hity jak "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger", "Champagne Supernova" oraz "Whatever". W 2009 roku grupa ogłosiła rozwiązanie.