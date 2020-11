Kaja Godek bez maseczki drepcze do fryzjera

Kaja Godek to jedna z najbardziej znanych działaczek "pro life" w kraju. Od lat konsekwentnie dąży do tego, aby w Polsce ustanowiono całkowity zakaz aborcji . Już trzy lata temu przygotowywała projekt ustawy zakazującej przerywanie ciąży ze względu na wady płodu. 22 października był dniem triumfu Kai. Trybunał Konstytucyjny orzekł bowiem, że kobiety będą musiały rodzić nawet ciężko zdeformowane dzieci. Godek wiwatowała noszona na rękach przez swoich kolegów.

Orzeczenie TK wywołało ostrą reakcję społeczeństwa, a przez Polskę przeszła fala protestów. Kaja żaliła się na Facebooku , że "bandyci przyszli pod jej blok i dzwonili domofonem". Mimo to Godek nie zrezygnowała ze snucia kolejnych planów ograniczania praw obywatelom i stwierdziła, że kobiety powinny rodzić także... dzieci poczęte z gwałtów . Ostatnio złożyła również projekt ustawy zakazującej marszów równości .

Pomiędzy wymyślaniem kolejnych sposobów na to, jak uprzykrzyć ludziom życie, Kaja znajduje jeszcze czas dla urody. Paparazzi wypatrzyli ją ostatnio w drodze do fryzjera. "Obrończyni życia" dreptała do salonu bez założonej maseczki. Godek twierdzi jednak, że ma "zaświadczenie" zwalniające ją z tego obowiązku.