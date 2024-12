Odchudzony Kevin Mglej wziął udział w biegu charytatywnym. Roksana Węgiel pęka z dumy: "Podziwiam Cię kochanie za determinację"

Od kilku miesięcy Roksana Węgiel spełnia się w roli szczęśliwej mężatki. 19-latka na każdym kroku podkreśla, że Kevin Mglej to miłość jej życia i są razem bardzo szczęśliwi.

Mąż Roksany Węgiel przebiegł 10 kilometrów. Wokalistka pęka z dumy

7 grudnia pierwszy start. Dystans 10 km w czasie 57 minut z kawałkiem. Dzień wcześniej okazało się, że @michalkassin też @biegiempomagam więc polecieliśmy razem. Super przygoda. Do Barcelony zostały jeszcze dwa miesiące. Post z cyklu "kochany pamiętniczku" - napisał pod zdjęciem z zawieszonym na szyi medalem.

Roxie głos zabrała także u siebie na profilu. Wokalistka, która wspierała ukochanego, dopingując go na mecie, opublikowała kilka Instastories.

Dziś mój mąż przebiegł 10 km. Z kolei w lutym wybieramy się na półmaraton do Barcelony, gdzie wyzwanie to ponad 21 km! Podziwiam Cię kochanie za taką determinację. Jestem z Ciebie bardzo dumna i cieszę się, że niedługo będę Ci mogła kibicować w Twoim kolejnym biegowym celu. Can't wait! - rozpływa się.