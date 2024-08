Odnaleziono ciała czterech ofiar katastrofy na jachcie. Brytyjski milioner i jego 18-letnia córka NIE ŻYJĄ

Media z całego świata od 2 dni rozpisują się na temat dramatycznych wydarzeń na jachcie Bayesian należącym do brytyjskiego potentata technologicznego Michaela Lyncha. W nocy z niedzieli na poniedziałek milioner bawił się wraz z 11 zaproszonymi gośćmi na imprezie zorganizowanej z okazji oczyszczenia go z zarzutów oszustwa finansowego związanego z rzekomym zawyżeniem wartości sprzedanej przez niego firmy. Miał być to początek jego "nowego życia"...