Odziana w czerń Julia Wieniawa pędzi do teatru z torebką wartą 15 tysięcy złotych

Julia Wieniawa jest jedną z najbardziej zapracowanych osób w rodzimym show-biznesie. 25-latka jest jurorką "Mam Talent" , gdzie razem z Agnieszką Chylińską i Marcinem Prokopem ocenia występy śmiałków prezentujących różnorakie, często niecodzienne zdolności. Poza tym stale rozwija karierę muzyczną, a do tego znajduje czas na działalność aktorską zarówno w filmie, jak i teatrze.

Artystka jest też aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje kulisy pracy i relacjonuje swoją codzienność. Za to drugie zdarza jej się obrywać od oburzonych internautów .

Julia Wieniawa stosunkowo często przykuwa też uwagę warszawskich paparazzi, którzy wyłapują jej dopracowane i często nietanie stylizacje. Nie inaczej było w sobotę, kiedy przyciągnęła spojrzenia stołecznych fotoreporterów, pędząc do teatru. Odziana od stóp do głów w czerń zmierzała do Garnizonu Sztuki, zapewne na próbę spektaklu. 25-latka postawiła na czarne spodnie i obszerną marynarkę w tym samym kolorze. Przed słońcem i blaskiem fleszy schroniła się za przyciemnionymi okularami.