Odziana w czerwoną suknię Justyna Steczkowska zaśpiewała na ślubie fanki. "Obiecałam jej to kilkanaście lat temu"

Ech 35 min. temu zgłoś do moderacji 12 17 Odpowiedz

Koszmar! Zrobiła szoł, skupiając na sobie całą uwagę, a to przecież Państwo Młodzi są w tym dniu najważniejsi! Dostała za to dolę, bo, to oczywiste, nie zrobiła tego charytatywnie...