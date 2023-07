Odziany w markowe dodatki Dawid Woliński paraduje po mieście w rozpiętej koszuli i wcina jagodziankę w parku (ZDJĘCIA)

Znany z zamiłowania do mody Woliński nawet na co dzień nie zapomina o starannie dobranych stylizacjach. Tym razem projektant wybrał się na miasto w klasycznych bermudach oraz szarej koszuli, którą pozostawił rozpiętą do połowy, eksponując przy tym wyrzeźbioną klatę. Miejski look juror "Top Model" uzupełnił dodatkami z górnej półki - klapkami Hermesa, za które należy zapłacić około 3 tysięcy złotych. Projektant postawił też na pasek, również projektu tej samej marki, którego ceny zaczynają się od ponad 3 tysięcy.