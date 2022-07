Przedsiębiorczy Dawid Woliński sprzedaje MARKOWE WIESZAKI... W ofercie Dolce&Gabbana, Givenchy oraz LUX MIX za 250 złotych

Wygląda na to, iż projektant może pochwalić się na tyle okazałą garderobą, że jej zawartość powoli zaczyna mu ciążyć. Okazuje się bowiem, iż postanowił pozbyć się niektórych posiadanych fatałaszków. Podobnie jak wielu innych przedstawicieli polskiego show biznesu Woliński zdecydował się na internetową wyprzedaż. Projektant nie skorzystał jednak w tym celu z jednej z przeznaczonych do tego popularnych aplikacji, lecz założył specjalne konto na Instagramie pod nazwą "Ubrania Dawida".

Na profilu Wolińskiego znajdziemy rzecz jasna szeroki wybór produktów od najlepszych projektantów, w tym markowe obuwie czy spinki do mankietów. Co ciekawe przedsiębiorczy projektant postanowił nie ograniczać się jedynie do sprzedaży ubrań czy akcesoriów. Wygląda na to, że Dawid potraktował hasło "wyprzedaż szafy" nieco zbyt dosłownie - postanowił bowiem wystawić na sprzedaż... markowe wieszaki.