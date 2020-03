Ola Jordan o macierzyństwie: "To jednocześnie cudowne i przytłaczające. Pragnęliśmy tego od tak dawna"

Kenia 43 min. temu zgłoś do moderacji 115 42 Odpowiedz

A co mnie to interesuje? Patrze na to co sie dzieje w kraju i jestem przerażona.Rząd ukrywa prawde o liczbie choryc i zmarłych na Koronowirusa.PiS przeprowadza nielegalne zmiany w ordynacji wyborczej i wszystkiemu przyglada sie ten,który powinien stać na straży prawa.Tymczasem Duda ma gdzies zdrowie i zycie Polaków i nadal forsuje ze swoja partia,wybory 10 maja. Po trupach do celu?